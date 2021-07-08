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08 липня 2021, 08:26 261

СБУ заблокувала схему контрабанди та переправлення нелегалів до ЄС

08 липня 2021, 08:26 261
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Фото: з відкритих джерел
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У Чопському прикордонному загоні викрили посадовця на організації трафіку нелегалів до Євросоюзу. Також його підозрюють у тому, що він, у змові з контрабандистами, налагодив канал переміщення сигарет за кордон

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з даними слідства, посадовець залучив до нелегальної схеми інспектора прикордонної служби, аби той ігнорував виявлені правопорушення під час транспортування тютюнових виробів до Євросоюзу.

Окрім того, прикордонники планували налагодити переправлення нелегалів до однієї із сусідніх країн поза встановленими пунктами пропуску.

Зазначається, що посадовець був затриманий після спроби дачі хабаря у розмірі 500 доларів і 600 євро.

Нагадаємо, раніше у "Борисполі" затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн в трусах.

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