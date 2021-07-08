СБУ заблокировала схему контрабанды и переправки нелегалов в ЕС

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В Чопском пограничном отряде разоблачили чиновника на организации трафика нелегалов в Евросоюз. Также его подозревают в том, что он, в сговоре с контрабандистами, наладил канал перемещения сигарет за границу

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, чиновник привлек к нелегальной схемы инспектора пограничной службы, чтобы тот игнорировал выявлены правонарушения во время транспортировки табачных изделий в Евросоюз.

Кроме того, пограничники планировали наладить переправку нелегалов в одну из соседних стран вне установленных пунктов пропуска.

Отмечается, что чиновник был задержан после попытки дачи взятки в размере 500 долларов и 600 евро.

Напомним, ранее в "Борисполе" задержали пассажира с бриллиантами на 2 млн грн в трусах.