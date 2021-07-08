СБУ заблокировала схему контрабанды и переправки нелегалов в ЕС
В Чопском пограничном отряде разоблачили чиновника на организации трафика нелегалов в Евросоюз. Также его подозревают в том, что он, в сговоре с контрабандистами, наладил канал перемещения сигарет за границу
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно данным следствия, чиновник привлек к нелегальной схемы инспектора пограничной службы, чтобы тот игнорировал выявлены правонарушения во время транспортировки табачных изделий в Евросоюз.
Кроме того, пограничники планировали наладить переправку нелегалов в одну из соседних стран вне установленных пунктов пропуска.
Отмечается, что чиновник был задержан после попытки дачи взятки в размере 500 долларов и 600 евро.
Напомним, ранее в "Борисполе" задержали пассажира с бриллиантами на 2 млн грн в трусах.