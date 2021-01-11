На Львівщині стався землетрус

Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 1,9 бала

Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 1,9 бала

Фото: flickr

У неділю, 10 січня, в селі Луки Львівської області були зареєстровані підземні поштовхи магнітудою 1,9 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"10 січня о 13:13 у районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)", - розповіли рятувальники.

Також рятувальники уточнили, що інцидент був кваліфікований як "подія, щодо якої проводяться заходи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині в ДТП постраждало дев'ять осіб.