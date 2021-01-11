11:21  11 січня
Стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19
12:16  11 січня
В Тернополі мітингують підприємці проти введення локдауну
08:11  11 січня
Бойовики здійснили чергові провокації: стріляли поблизу Авдіївки та Водяного
UA | RU
UA | RU
11 січня 2021, 10:38 8

На Львівщині стався землетрус

11 січня 2021, 10:38 8
Читайте также на русском языке
Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 1,9 бала
Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 1,9 бала
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У неділю, 10 січня, в селі Луки Львівської області були зареєстровані підземні поштовхи магнітудою 1,9 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"10 січня о 13:13 у районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)", - розповіли рятувальники.

Також рятувальники уточнили, що інцидент був кваліфікований як "подія, щодо якої проводяться заходи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині в ДТП постраждало дев'ять осіб.

Україна земля Львівщина рятувальники ДСНС
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Локдаун 2.0: п'ять репортажів з міст України
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Всі публікації »
Віктор Таран
Агія Загребельська
Володимир Фесенко
Всі блоги »