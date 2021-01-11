На Львівщині стався землетрус
Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 1,9 бала
Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 1,9 бала
У неділю, 10 січня, в селі Луки Львівської області були зареєстровані підземні поштовхи магнітудою 1,9 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"10 січня о 13:13 у районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)", - розповіли рятувальники.
Також рятувальники уточнили, що інцидент був кваліфікований як "подія, щодо якої проводяться заходи".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині в ДТП постраждало дев'ять осіб.
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