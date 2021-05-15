Бджолиний скандал на Закарпатті: відправники не хочуть забирати живих комах з "Укрпошти"

48 ящиків з живими бджолами вже дві доби перебувають на складі "Укрпошти"

48 ящиків з живими бджолами вже дві доби перебувають на складі "Укрпошти"

Фото з відкритих джерел

Відправник бджіл на Закарпатті, які ще донедавна вважалися мертвими, відмовляється забирати комах. 48 ящиків з живими бджолами вже дві доби перебувають на складі "Укрпошти".

Про це розповіла Закарпатська дирекція компанії "24 каналу", пише RegioNews.

Зазначається, що відправники тричі були у відділенні пошти й бачили живих бджіл.

"Укрпошта" проінформувала відправників про те, що їм необхідно забрати коробки з бджолами. Це потрібно зробити якомога швидше, адже компанія не має можливості утримувати комах в належних умовах. Наразі комахи перебувають у 48 ящиках на складі відділення "Укрпошти" в місті Іршава.

"Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, "Укрпошта" публічно закликає відправників забрати бджолопакети й забезпечити належні умови догляду", – наголосили в "Укрпошті".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вісім мільйонів бджіл загинули при пересилці "Укрпоштою" із Закарпаття, відправники хотіли подавати до суду. Однак згодом стало відомо, що бджоли живі.