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15 травня 2021, 17:13 2157

Бджолиний скандал на Закарпатті: відправники не хочуть забирати живих комах з "Укрпошти"

15 травня 2021, 17:13 2157
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48 ящиків з живими бджолами вже дві доби перебувають на складі "Укрпошти"
48 ящиків з живими бджолами вже дві доби перебувають на складі "Укрпошти"
Фото з відкритих джерел
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Відправник бджіл на Закарпатті, які ще донедавна вважалися мертвими, відмовляється забирати комах. 48 ящиків з живими бджолами вже дві доби перебувають на складі "Укрпошти".

Про це розповіла Закарпатська дирекція компанії "24 каналу", пише RegioNews.

Зазначається, що відправники тричі були у відділенні пошти й бачили живих бджіл.

"Укрпошта" проінформувала відправників про те, що їм необхідно забрати коробки з бджолами. Це потрібно зробити якомога швидше, адже компанія не має можливості утримувати комах в належних умовах. Наразі комахи перебувають у 48 ящиках на складі відділення "Укрпошти" в місті Іршава.

"Оскільки в особистій комунікації бджолярі не реагують на прохання працівників компанії, "Укрпошта" публічно закликає відправників забрати бджолопакети й забезпечити належні умови догляду", – наголосили в "Укрпошті".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вісім мільйонів бджіл загинули при пересилці "Укрпоштою" із Закарпаття, відправники хотіли подавати до суду. Однак згодом стало відомо, що бджоли живі.

Україна пошта Закарпаття скандал Укрпошта

 
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