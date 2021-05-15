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15 мая 2021, 17:13 2135

Пчелиный скандал на Закарпатье: отправители не хотят забирать живых насекомых из "Укрпочты"

15 мая 2021, 17:13 2135
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48 ящиков с живыми пчелами уже двое суток находятся на складе "Укрпочты"
48 ящиков с живыми пчелами уже двое суток находятся на складе "Укрпочты"
Фото из открытых источников
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Отправитель пчел на Закарпатье, которые еще недавно считались мертвыми, отказывается забирать насекомых. 48 ящиков с живыми пчелами уже двое суток находятся на складе "Укрпочты".

Об этом рассказала Закарпатская дирекция компании "24 канала", пишет RegioNews.

Отмечается, что отправители трижды были в отделении почты и видели живых пчел.

"Укрпочта" проинформировала отправителей о том, что им необходимо забрать коробки с пчелами. Это нужно сделать как можно быстрее, ведь компания не имеет возможности содержать насекомых в надлежащих условиях. Сейчас насекомые находятся в 48 ящиках на складе отделения "Укрпочты" в городе Иршава.

"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы сотрудников компании, "Укрпочта" публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия ухода", – отметили в "Укрпочте".

Напомним, ранее сообщалось, что восемь миллионов пчел погибли при пересылке "Укрпочтой" из Закарпатья, отправители хотели подавать в суд. Однако впоследствии стало известно, что пчелы живые.

Украина почта Закарпатье скандал Укрпочта

 
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