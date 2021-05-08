"Слуги" вимагають відставки підозрюваного в шахрайстві голови Димерської ОТГ Підкурганного

Під час виборів голови територіальної громади він балотувався від правлячої партії

Під час виборів голови територіальної громади він балотувався від правлячої партії

Фото: із відкритих джерел

Партія “Слуга народу” заявила, що голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, якого нещодавно затримали за підозрою у шахрайстві, має піти у відставку на час слідства.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії, передає RegioNews.

Наша принципова позиція – якщо провина доведена, злочинець має нести покарання незалежно від того, з якою політичною силою він йшов на вибори”, - йдеться в повідомленні.

Водночас, у заяві наголошується, що якщо провину Підкурганного не доведуть, то "він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть".

Також у "Слузі народу” стверджують, що за добір кандидатів у Київській області відповідав колишній голова Київського обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США.

Нагадаємо, на Київщині за підозрою в шахрайстві затримали голову Димерської ОТГ Володимира Підкурганного та депутата райради. Їм інкримінують вимагання від підприємця 2 млн 680 тис грн. за передачу у власність земельної ділянки.