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10 березня 2021, 08:39 1136

На Закарпатті викрили мільйонну схему з привласнення земель

10 березня 2021, 08:39 1136
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Усім причетним до схеми поліція повідомила про підозру
Усім причетним до схеми поліція повідомила про підозру
Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці виявили у Закарпатській області групу посадовців, які, користуючись своїми службовими повноваженнями незаконно розпоряджалися землями державного значення. Через це державі було завдано збитків на майже мільйон гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Так, злочинну схему з незаконного відчуження земель колективного сільськогосподарського підприємства, що на Тячівщині, налагодив 44-річний житель району, який займає керівну посаду в міськрайонному управлінні Держкомзему.

До протиправної діяльності посадовець залучив своїх колег – двох жінок, які протягом усього часу були головними виконавцями розробленого зловмисником плану", - йдеться у повідомленні.

Шляхом внесення неправдивих відомостей до проєктів відведення ділянок у приватну власність та затвердження їх підписами та печатками, зловмисники заподіяли державі матеріальні збитки у сумі майже 1 мільйон гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили учасникам злочинної групи про підозру у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, підозру у службовій недбалості повідомлено і колишньому голові районної державної адміністрації, котрий видавши офіційні розпорядження на підставі підроблених документів, незаконно передав у власність землі колективного сільськогосподарського підприємства.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.

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