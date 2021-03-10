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10 марта 2021, 08:39 1144

На Закарпатье разоблачили миллионную схему по присвоению земель

10 марта 2021, 08:39 1144
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Всем причастным к схеме полиция сообщила о подозрении
Всем причастным к схеме полиция сообщила о подозрении
Фото: из открытых источников
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Правоохранители обнаружили в Закарпатской области группу лиц, которые, пользуясь своими служебными полномочиями, незаконно распоряжались землями государственного значения. Из-за этого государству был нанесен ущерб на почти миллион гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, преступную схему по незаконному отчуждению земель коллективного сельскохозяйственного предприятия, что на Тячевщине, наладил 44-летний житель района, который занимает руководящую должность в районном управлении Госкомзема.

К противоправной деятельности чиновник привлек своих коллег – двух женщин, которые на протяжении всего времени были главными исполнителями разработанного злоумышленником плана", - говорится в сообщении.

Путем внесения ложных сведений в проекты отвода участков в частную собственность и утверждении их подписями и печатями, злоумышленники причинили государству материальный ущерб в сумме почти 1 миллион гривен.

В настоящее время следователи полиции сообщили участникам преступной группы о подозрении в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, а также в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Кроме этого, подозрение в служебной халатности сообщено и бывшему главе районной государственной администрации, который выдав официальные распоряжения на основании подложных документов, незаконно передал в собственность земли коллективного сельскохозяйственного предприятия.

Напомним, на Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки.

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