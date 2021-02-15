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15 лютого 2021, 17:12 84

На Запоріжжі напали на приймальню депутата облради

15 лютого 2021, 17:12 84
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Наразі правоохоронці встановлюють особу порушника, а також можливих свідків та очевидців
Наразі правоохоронці встановлюють особу порушника, а також можливих свідків та очевидців
Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій області в селищі Кушугум невідомі напали на громадську приймальню депутата облради Дмитра Майстро.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Невідомі вибили двері, зірвали табличку та намагалися підпалити або підірвати (про що свідчить предмет, який знайдений в приміщенні) мою громадську приймальню, яку ми днями відкрили у смт. Кушугум Запорізького району… Я пов'язую інцидент із тим, що хтось незадоволений нашою принциповою позицією щодо лікарні у Кушугумі (філія Запорізької районної ЦРБ)", - написав Майстро, який є депутатом обласної ради від партії Володимира Буряка "Єднання".

НАПАД НА ГРОМАДЬСКУ ПРИЙМАЛЬНЮ! Ранок видався не дуже добрим. Отримав " привіт" від місцевих керманичів повя'...

Posted by Дмитрий Майстро on Sunday, February 14, 2021

У коментарі "Укрінформу" Майстро пояснив, що йдеться про закриття філії Запорізької ЦРЛ. Він зазначив, що 12 лютого 34 медичним працівникам вже нібито повідомили про скорочення.

"Райрада не хоче фінансувати лікарню. Я та частина депутатів Кушугумської громади виступаємо за те, аби громада зберегла вторинну медичну допомогу", - додав Майстро.

В ГУНП в Запорізькій області підтвердили, що 15 лютого близько 9.00 ранку до відділу поліції №6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа пошкодила вхідні двері громадської приймальні, розташованої по вулиці Соборній у селищі міського типу Кушугум.

Відомості внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває огляд місця події, правоохоронці встановлюють особу порушника, а також можливих свідків та очевидців.

Окрім депутатської діяльності Майстро, надає юридичні послуги та має власну юридичну компанію.

Нагадаємо, нещодавно у Кропивницькому напали на депутата міськради від ОПЗЖ.

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