В Запорожской области напали на приемную депутата облсовета

Сейчас правоохранители устанавливают личность нарушителя, а также возможных свидетелей и очевидцев

Сейчас правоохранители устанавливают личность нарушителя, а также возможных свидетелей и очевидцев

Фото из открытых источников

В Запорожской области в поселке Кушугум неизвестные напали на общественную приемную депутата облсовета Дмитрия Майстро.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Неизвестные выбили дверь, сорвали табличку и пытались поджечь или взорвать (о чем свидетельствует предмет, который найден в помещении) мою общественную приемную, которую мы на днях открыли в пгт. Кушугум Запорожского района... Я связываю инцидент с тем, что кто-то недоволен нашей принципиальной позицией относительно больницы в Кушугуме (филиал Запорожской районной ЦРБ)", - написал Майстро, который является депутатом областного совета от партии Владимира Буряка "Єднання".

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В комментарии "Укринформу" Майстро пояснил, что речь идет о закрытии филиала Запорожской ЦРБ. Он отметил, что 12 февраля 34 медицинским работникам уже якобы сообщили о сокращении.

"Райсовет не хочет финансировать больницу. Я и часть депутатов Кушугумской общины выступаем за то, чтобы община сохранила вторичную медицинскую помощь", - добавил Майстро.

В ГУНП в Запорожской области подтвердили, что 15 февраля около 9.00 утра в отдел полиции №6 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестный повредил входную дверь общественной приемной, расположенной по улице Соборной в поселке городского типа Кушугум.

Сведения внесены в Единый учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, правоохранители устанавливают личность нарушителя, а также возможных свидетелей и очевидцев.

Кроме депутатской деятельности Майстро, предоставляет юридические услуги и имеет собственную юридическую компанию.

Напомним, недавно в Кропивницком напали на депутата горсовета от ОПЗЖ.