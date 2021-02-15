09:10  15 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
10:01  15 февраля
В Украине из-за непогоды ограничено движение грузовиков в четырех областях - ГСЧС
18:02  15 февраля
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину", потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2021, 17:12 84

В Запорожской области напали на приемную депутата облсовета

15 февраля 2021, 17:12 84
Читайте також українською мовою
Сейчас правоохранители устанавливают личность нарушителя, а также возможных свидетелей и очевидцев
Сейчас правоохранители устанавливают личность нарушителя, а также возможных свидетелей и очевидцев
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области в поселке Кушугум неизвестные напали на общественную приемную депутата облсовета Дмитрия Майстро.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Неизвестные выбили дверь, сорвали табличку и пытались поджечь или взорвать (о чем свидетельствует предмет, который найден в помещении) мою общественную приемную, которую мы на днях открыли в пгт. Кушугум Запорожского района... Я связываю инцидент с тем, что кто-то недоволен нашей принципиальной позицией относительно больницы в Кушугуме (филиал Запорожской районной ЦРБ)", - написал Майстро, который является депутатом областного совета от партии Владимира Буряка "Єднання".

НАПАД НА ГРОМАДЬСКУ ПРИЙМАЛЬНЮ! Ранок видався не дуже добрим. Отримав " привіт" від місцевих керманичів повя'...

Posted by Дмитрий Майстро on Sunday, February 14, 2021

В комментарии "Укринформу" Майстро пояснил, что речь идет о закрытии филиала Запорожской ЦРБ. Он отметил, что 12 февраля 34 медицинским работникам уже якобы сообщили о сокращении.

"Райсовет не хочет финансировать больницу. Я и часть депутатов Кушугумской общины выступаем за то, чтобы община сохранила вторичную медицинскую помощь", - добавил Майстро.

В ГУНП в Запорожской области подтвердили, что 15 февраля около 9.00 утра в отдел полиции №6 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестный повредил входную дверь общественной приемной, расположенной по улице Соборной в поселке городского типа Кушугум.

Сведения внесены в Единый учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Сейчас продолжается осмотр места происшествия, правоохранители устанавливают личность нарушителя, а также возможных свидетелей и очевидцев.

Кроме депутатской деятельности Майстро, предоставляет юридические услуги и имеет собственную юридическую компанию.

Напомним, недавно в Кропивницком напали на депутата горсовета от ОПЗЖ.

Ужгород медики депутат больницы депутаты

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua