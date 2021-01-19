На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області

Правоохоронці не можуть заспокоїти учасників протесту

Правоохоронці не можуть заспокоїти учасників протесту

Фото: uzhgorod.net.ua

В Ужгороді мітингувальники намагаються потрапити на засідання сесії Закарпатської обласної ради: вони прийшли вимагати відставки керівництва області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у натовпі лунають вигуки про відставку керівництва області. Люди також кричать, що йдуть до монополістів, до облгазу, якщо їх не пустять на сесію ради.

Відповіді представників правоохоронних органів про те, що вимоги мітингувальників уже передані до депутатів, не заспокоюють нікого.

Окрім того, повідомляється, що голови депутатських фракцій пішли на нараду. Сесія, яка була запланована на 11:00, ще не розпочалася.

Нагадаємо, 14 січня в Ужгороді, слідом за іншими містами України розпочався мітинг проти підвищення тарифів на газ для населення.