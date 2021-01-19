12:26  19 січня
На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області
11:24  19 січня
Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
08:11  19 січня
На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
19 січня 2021, 12:26 201

На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області

19 січня 2021, 12:26 201
Читайте также на русском языке
Правоохоронці не можуть заспокоїти учасників протесту
Правоохоронці не можуть заспокоїти учасників протесту
Фото: uzhgorod.net.ua
Читайте также
на русском языке

В Ужгороді мітингувальники намагаються потрапити на засідання сесії Закарпатської обласної ради: вони прийшли вимагати відставки керівництва області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що у натовпі лунають вигуки про відставку керівництва області. Люди також кричать, що йдуть до монополістів, до облгазу, якщо їх не пустять на сесію ради.

Відповіді представників правоохоронних органів про те, що вимоги мітингувальників уже передані до депутатів, не заспокоюють нікого.

Окрім того, повідомляється, що голови депутатських фракцій пішли на нараду. Сесія, яка була запланована на 11:00, ще не розпочалася.

Нагадаємо, 14 січня в Ужгороді, слідом за іншими містами України розпочався мітинг проти підвищення тарифів на газ для населення.

газ тарифи митинг протести облрада електрика
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »