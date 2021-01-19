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19 января 2021, 12:26 202

На Закарпатье митингующие требуют отставки руководства области

19 января 2021, 12:26 202
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Правоохранители не могут успокоить участников протеста
Фото: uzhgorod.net.ua
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В Ужгороде митингующие пытаются попасть на заседание сессии Закарпатского областного совета: они пришли требовать отставки руководства области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в толпе раздаются возгласы об отставке руководства области. Люди также кричат, что идут к монополистам, к облгазу, если их не пустят на сессию совета.

Ответы представителей правоохранительных органов о том, что требования митингующих уже переданы до депутатов, не успокаивают никого.

Кроме того, сообщается, что главы депутатских фракций ушли на совещание. Сессия, которая была запланирована на 11:00, еще не началась.

Напомним, 14 января в Ужгороде, вслед за другими городами Украины начался митинг против повышения тарифов на газ для населения.

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