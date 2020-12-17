10:36  17 грудня
Замість Кернеса функції мера Харкова зможе виконувати секретар міськради - ОПОРА
09:24  17 грудня
Головою РДА на Житомирщині призначили колишнього слідчого
13:01  17 грудня
Закарпатcька обларада прийняла бюджет на 2021 рік
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2020, 13:01 42

Закарпатcька обларада прийняла бюджет на 2021 рік

17 грудня 2020, 13:01 42
Читайте также на русском языке
Обласний бюджет підтримали 44 депутати з 50 присутніх
Обласний бюджет підтримали 44 депутати з 50 присутніх
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Ужгороді сьогодні, 17 грудня, на третьому пленарному засіданні першої сесії Закарпатської обласної ради 8 скликання депутати затвердили бюджет області на 2021 рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.

За результатами голосування, обласний бюджет на 2021 підтримали 44 депутати. Проти не проголосували, "утримались" - 3 депутатів, не голосувало теж 3 депутати.

Рішення було прийняте з поправками, прийнятими напередодні на засіданні бюджетної комісії.

Вітаю усіх з тим, що прийнятий головний фінансовий документ, за яким область житиме наступний 2021 рік", - сказав голова облради Олексій Петров.

Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше Кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

финансирование бюджет засідання область депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернігівську облраду
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Всі публікації »
Віктор Глеба
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »