Закарпатcька обларада прийняла бюджет на 2021 рік
В Ужгороді сьогодні, 17 грудня, на третьому пленарному засіданні першої сесії Закарпатської обласної ради 8 скликання депутати затвердили бюджет області на 2021 рік.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.
За результатами голосування, обласний бюджет на 2021 підтримали 44 депутати. Проти не проголосували, "утримались" - 3 депутатів, не голосувало теж 3 депутати.
Рішення було прийняте з поправками, прийнятими напередодні на засіданні бюджетної комісії.
Вітаю усіх з тим, що прийнятий головний фінансовий документ, за яким область житиме наступний 2021 рік", - сказав голова облради Олексій Петров.
Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше Кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.