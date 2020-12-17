Закарпатcька обларада прийняла бюджет на 2021 рік

Обласний бюджет підтримали 44 депутати з 50 присутніх

Обласний бюджет підтримали 44 депутати з 50 присутніх

Фото: з відкритих джерел

В Ужгороді сьогодні, 17 грудня, на третьому пленарному засіданні першої сесії Закарпатської обласної ради 8 скликання депутати затвердили бюджет області на 2021 рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.

За результатами голосування, обласний бюджет на 2021 підтримали 44 депутати. Проти не проголосували, "утримались" - 3 депутатів, не голосувало теж 3 депутати.

Рішення було прийняте з поправками, прийнятими напередодні на засіданні бюджетної комісії.

Вітаю усіх з тим, що прийнятий головний фінансовий документ, за яким область житиме наступний 2021 рік", - сказав голова облради Олексій Петров.

Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше Кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.