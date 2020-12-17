Закарпатская обларада приняла бюджет на 2021 год

Областной бюджет поддержали 44 депутата из 50 присутствующих

Областной бюджет поддержали 44 депутата из 50 присутствующих

Фото: из открытых источников

В Ужгороде сегодня, 17 декабря, на третьем пленарном заседании первой сессии Закарпатского областного совета 8 созыва депутаты утвердили бюджет области на 2021 год.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

По результатам голосования, областной бюджет на 2021 поддержали 44 депутата. Против не проголосовали, "воздержались" - 3 депутата, не голосовали тоже 3 депутата.

Решение было принято с поправками, принятыми накануне на заседании бюджетной комиссии.

Поздравляю всех с тем, что принят главный финансовый документ, по которому область будет жить следующий 2021 год", - сказал глава облсовета Алексей Петров.

Напомним, Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета. Ранее Кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.