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Закарпатская обларада приняла бюджет на 2021 год
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17 декабря 2020, 13:01 46

Закарпатская обларада приняла бюджет на 2021 год

17 декабря 2020, 13:01 46
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Областной бюджет поддержали 44 депутата из 50 присутствующих
Областной бюджет поддержали 44 депутата из 50 присутствующих
Фото: из открытых источников
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В Ужгороде сегодня, 17 декабря, на третьем пленарном заседании первой сессии Закарпатского областного совета 8 созыва депутаты утвердили бюджет области на 2021 год.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

По результатам голосования, областной бюджет на 2021 поддержали 44 депутата. Против не проголосовали, "воздержались" - 3 депутата, не голосовали тоже 3 депутата.

Решение было принято с поправками, принятыми накануне на заседании бюджетной комиссии.

Поздравляю всех с тем, что принят главный финансовый документ, по которому область будет жить следующий 2021 год", - сказал глава облсовета Алексей Петров.

Напомним, Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета. Ранее Кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

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