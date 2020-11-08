"Укрзалізниця" 9 листопада відновлює посадку пасажирів в Ужгороді
З півночі понеділка, 9 листопада, "Укрзалізниця" відновлює посадку пасажирів в Ужгороді. Таке рішення було прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.
Так, з 9 листопада буде відкрито продаж квитків з залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Віконницях, Ужгород, Тиврів, Сарата, Кулевча, Шепетівка на наступні поїзди:
- № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
- № 10/9 Маріуполь - Київ;
- № 17/18 Харків - Ужгород;
- № 29/30 Київ - Ужгород;
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь - Київ;
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 91/92 Львів - Київ;
- № 98/97 Ковель - Київ;
- № 107/108 Одеса - Ужгород;
- № 116/115 Київ - Бердянськ;
- № 145/146 Київ - Ізмаїл;
- № 217/218 Київ - Рахів;
- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).
Крім того, з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон.
"До врегулювання ситуації поїзда проїдуть через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів здійснюється в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, чому до "червоних" зон відновили рух потягів.