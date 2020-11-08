"Укрзалізниця" 9 листопада відновлює посадку пасажирів в Ужгороді

Водночас з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон

Водночас з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон

Фото: Укрзалізниця

З півночі понеділка, 9 листопада, "Укрзалізниця" відновлює посадку пасажирів в Ужгороді. Таке рішення було прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ. Так, з 9 листопада буде відкрито продаж квитків з залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Віконницях, Ужгород, Тиврів, Сарата, Кулевча, Шепетівка на наступні поїзди: № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь - Київ;

№ 17/18 Харків - Ужгород;

№ 29/30 Київ - Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь - Київ;

№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів - Київ;

№ 98/97 Ковель - Київ;

№ 107/108 Одеса - Ужгород;

№ 116/115 Київ - Бердянськ;

№ 145/146 Київ - Ізмаїл;

№ 217/218 Київ - Рахів;

№ 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів). Крім того, з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон. "До врегулювання ситуації поїзда проїдуть через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів здійснюється в установленому порядку", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, чому до "червоних" зон відновили рух потягів.

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