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08 листопада 2020, 14:30 6

"Укрзалізниця" 9 листопада відновлює посадку пасажирів в Ужгороді

08 листопада 2020, 14:30 6
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Водночас з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон
Водночас з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон
Фото: Укрзалізниця
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З півночі понеділка, 9 листопада, "Укрзалізниця" відновлює посадку пасажирів в Ужгороді. Таке рішення було прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу УЗ.

Так, з 9 листопада буде відкрито продаж квитків з залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Віконницях, Ужгород, Тиврів, Сарата, Кулевча, Шепетівка на наступні поїзди:

  • № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
  • № 10/9 Маріуполь - Київ;
  • № 17/18 Харків - Ужгород;
  • № 29/30 Київ - Ужгород;
  • № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 84/83 Маріуполь - Київ;
  • № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • № 91/92 Львів - Київ;
  • № 98/97 Ковель - Київ;
  • № 107/108 Одеса - Ужгород;
  • № 116/115 Київ - Бердянськ;
  • № 145/146 Київ - Ізмаїл;
  • № 217/218 Київ - Рахів;
  • № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Крім того, з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон.

"До врегулювання ситуації поїзда проїдуть через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів здійснюється в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, чому до "червоних" зон відновили рух потягів.

Україна Укрзализныця поїзд Ужгород УЗ
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