"Укрзализныця" 9 ноября возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде

В то же время с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон

В то же время с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон

Фото: Укрзализныця

С полуночи понедельника, 9 ноября, "Укрзализныця" восстанавливает посадку пассажиров в Ужгороде. Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ. Так, с 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставнях, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда: № 3/4 Запорожье - Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь - Киев;

№ 17/18 Харьков - Ужгород;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов - Киев;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 107/108 Одесса - Ужгород;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 145/146 Киев - Измаил;

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев). Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон. "К урегулированию ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров осуществляется в установленном порядке", - говорится в сообщении. Напомним, ранее в Кабмине объяснили, почему в "красные" зоны восстановили движение поездов.

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