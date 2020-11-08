10:37  08 ноября
Коронавирус в Украине: зафиксировано более 9 тысяч новых случаев
11:06  08 ноября
Масштабное ДТП в Харькове: прокуратура возбудила дело
17:31  08 ноября
Война на Донбассе: боевики притихли, ни одного обстрела за сутки
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2020, 14:30 6

"Укрзализныця" 9 ноября возобновляет посадку пассажиров в Ужгороде

08 ноября 2020, 14:30 6
Читайте також українською мовою
В то же время с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон
В то же время с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон
Фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

С полуночи понедельника, 9 ноября, "Укрзализныця" восстанавливает посадку пассажиров в Ужгороде. Такое решение было принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, с 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставнях, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:

  • № 3/4 Запорожье - Ужгород;
  • № 10/9 Мариуполь - Киев;
  • № 17/18 Харьков - Ужгород;
  • № 29/30 Киев - Ужгород;
  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • № 81/82 Киев - Ужгород;
  • № 84/83 Мариуполь - Киев;
  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • № 91/92 Львов - Киев;
  • № 98/97 Ковель - Киев;
  • № 107/108 Одесса - Ужгород;
  • № 116/115 Киев - Бердянск;
  • № 145/146 Киев - Измаил;
  • № 217/218 Киев - Рахов;
  • № 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).

Кроме того, с полуночи понедельника будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон.

"К урегулированию ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров осуществляется в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кабмине объяснили, почему в "красные" зоны восстановили движение поездов.

Украина Укрзализныця поезд Ужгород УЗ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »