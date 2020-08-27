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27 серпня 2020, 11:36 2

На Закарпатті ДБР затримало одного з керівників Держміграції на хабарі

27 серпня 2020, 11:36 2
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Службовець незаконно оформлював документи для виїзду за кордон
Службовець незаконно оформлював документи для виїзду за кордон
Фото: Facebook
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Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали одного з керівників Тячівського РВ ГУ ДМС України в Закарпатській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Службовець міграційної служби налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від громадян за сприяння у виготовленні паспортів для виїзду за кордон та оформлення дозволів на виїзд за кордон на постійне місце проживання", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР затримали службовця під час одержання ним 500 доларів США та 1 000 гривень в порядку ст. 208 КПК України.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Закарпатської області викрили організовану групу вимагачів, її організатор затриманий.

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