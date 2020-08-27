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27 августа 2020, 11:36 2

На Закарпатье ГБР задержало одного из руководителей Госмиграции на взятке

27 августа 2020, 11:36 2
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Служащий незаконно оформлял документы для выезда за границу
Служащий незаконно оформлял документы для выезда за границу
Фото: Facebook
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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали одного из руководителей Тячевского РО ГУ ГМС Украины в Закарпатской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Служащий миграционной службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за содействие в изготовлении паспортов для выезда за границу и оформления разрешений на выезд за границу на постоянное место жительства", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали служащего во время получения им 500 долларов США и 1 000 гривен в порядке ст. 208 УПК Украины.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что правоохранители Закарпатской области разоблачили организованную группу вымогателей, ее организатор задержан.

паспорт ГБР граница контроль коррупция
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