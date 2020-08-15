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15 серпня 2020, 11:42

В пожежах з початку року загинуло майже 1000 українців

15 серпня 2020, 11:42
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Тільки в житловому секторі сталося понад 18 тисяч пожеж
Тільки в житловому секторі сталося понад 18 тисяч пожеж
Фото: ДСНС
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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку 2020 року в пожежах загинуло майже 1000 осіб. Більшість пожеж сталося в приватному секторі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Всього з початку року сталося 66 642 пожежі, з них: 18 820 - в житловому секторі, 1122 - у виробничій сфері, 2423 - у транспорті, 44 268 пожеж сталися з інших причин", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що в пожежах загинули 953 українця, а 827 постраждали. Всього рятувальникам вдалося врятувати 1008 осіб.

Нагадаємо, в більшості областей України попереджають про загрозу виникнення пожеж.

ДСНС пожежа рятувальники жертва Україна
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