В пожежах з початку року загинуло майже 1000 українців
Тільки в житловому секторі сталося понад 18 тисяч пожеж
Тільки в житловому секторі сталося понад 18 тисяч пожеж
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку 2020 року в пожежах загинуло майже 1000 осіб. Більшість пожеж сталося в приватному секторі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Всього з початку року сталося 66 642 пожежі, з них: 18 820 - в житловому секторі, 1122 - у виробничій сфері, 2423 - у транспорті, 44 268 пожеж сталися з інших причин", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначають, що в пожежах загинули 953 українця, а 827 постраждали. Всього рятувальникам вдалося врятувати 1008 осіб.
Нагадаємо, в більшості областей України попереджають про загрозу виникнення пожеж.
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