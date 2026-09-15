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15 вересня 2026, 14:27

Удар РФ по Одещині: на птахофермі спалахнула пожежа

15 вересня 2026, 14:27
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Фото: ДСНС Одещини
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Російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання на території птахоферми загорівся дах будівлі, обладнаний сонячними панелями

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили знищення всієї будівлі.

Вогнеборцям також вдалося врятувати значну кількість птиці. Водночас частина свійської птиці таки загинула.

Нагадаємо, вранці шість ворожих БпЛА атакували електромережі в Запоріжжі. Внаслідок удару під час виконання робіт на обладнанні один працівник загинув, ще одна співробітниця отримала важкі поранення.

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