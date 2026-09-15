Про так зване енергетичне перемир’я

Про так зване енергетичне перемир’я

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Трамп знов працює в своєму стилі. Він анонсує "домовленість" до того, як вона узгоджена. Він так робив під час переговорів з Іраном. Зараз по "енергетичному перемир’ю" між Росією і Україною схожа ситуація. Яка ситуація з припиненням війни у Перській Затоці ми теж бачимо.

Для Трампа піар і медійний ефект завжди є важливішими за конкретний політичний результат. Як це працювало по Ірану? Трамп оголошував перемир’я, про яке ще не домовились, і ціна на нафту на глобальних ринках починала знижуватись, як правило тимчасово. Це працювало неодноразово. Зараз він розраховує на такий ефект з ціною на дизель в США. Саме це йому важливо перед проміжними виборами до Конгресу США. Ціна на дизпаливо в США стала рекордною і це руйнує шанси республіканців у виборчій кампанії. А якщо демократи візьмуть більшість в обох палатах Конгресу США, то виникає ризик імпічменту Трампа. Ось чому він метушиться.

Кремль не може повністю відмовити Трампу. Нинішній президент США є дуже важливим для Путіна. Тому Кремль може погратися в умовне "енергетичне перемир’я", але суто тактично і лише тимчасово. А може все зірватися під час узгодження домовленостей, як це було в березні минулого року.