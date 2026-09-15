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15 вересня 2026, 15:59

На Рівненщині поліція затримала чоловіка за викрадення Volkswagen Touareg

15 вересня 2026, 15:59
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині поліцейські затримали 30-річного жителя Дніпра, якого підозрюють у незаконному заволодінні автомобілем Volkswagen Touareg

Про це повідомила поліція Рівненської обалсті, передає RegioNews.

Чоловік нібито приїхав оглянути позашляховик, який власник виставив на продаж, а згодом сів за кермо та поїхав.

Про викрадення автомобіля до поліції 14 вересня близько 12:40 повідомив 22-річний власник.

За даними правоохоронців, молодик розмістив оголошення про продаж позашляховика на сайті оголошень. Коли знайшовся покупець, власник попросив знайому доставити автомобіль до Сарн.

Після огляду авто чоловік разом із жінкою поїхав на місцеву АЗС, щоб заправити машину та продовжити її перевірку. Близько 12:20 на автодорозі неподалік села Немовичі покупець попросив жінку вийти із салону, аби детальніше оглянути автомобіль, зокрема прикласти аркуш паперу до вихлопної труби.

Коли жінка вийшла з машини, чоловік сів за кермо та поїхав у напрямку Рівного.

Після повідомлення про злочин на території області негайно ввели спеціальну поліцейську операцію. Працівники кримінального аналізу разом з оперативниками безперервно опрацьовували записи з камер відеоспостереження та встановили особу причетного. Ним виявився 30-річний житель Дніпра.

Згодом викрадений Volkswagen Touareg поліцейські знайшли у селі Нова Любомирка.

Надалі працівники кримінального аналізу встановили, що підозрюваний перебуває в одному з торговельних центрів Рівного. Після отримання орієнтування патрульні поліцейські затримали чоловіка.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо,що на Рівненщині двоє чоловіків постануть перед судом за побиття двох людей та незаконне заволодіння автомобілем. За скоєне їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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