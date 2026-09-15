У Києві судитимуть чоловіка за незаконний збут вогнепальної зброї через поштомати

Фото: Київська міська прокуратура

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця столиці, якого обвинувачують у незаконному збуті вогнепальної зброї та її складових частин

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік налагодив схему продажу зброї через поштомати. Для відправлення посилок він використовував вигадані анкетні дані та номер мобільного телефону.

Правоохоронці зафіксували щонайменше два факти відправлення товару покупцям в іншу область. У посилках виявили складові частини бойової нарізної автоматичної зброї іноземного виробництва із видаленими заводськими номерами, а також короткоствольну вогнепальну зброю, перероблену під бойову.

Загалом, за даними прокуратури, від незаконного збуту зброї обвинувачений отримав 196 тисяч гривень.

Дії чоловіка кваліфікували за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Обвинувальний акт уже скерували до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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