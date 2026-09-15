Дружківка під ударами РФ: прикордонники показали кадри міста з дронів

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Дружківка на Донеччині опинилася в об'єктивах дронів аеророзвідників прикордонного підрозділу "Фенікс"

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Там зазначили, що російські війська регулярно атакують місто авіабомбами, артилерією та безпілотниками, через що життя тут фактично зупинилося.

Місто зазнає значних руйнувань, а місцеві жителі, які залишаються, змушені виживати у надзвичайно складних умовах.

На тлі постійних атак евакуація з Дружківки стає дедалі небезпечнішою. Попри це, у місті досі залишаються поодинокі цивільні.

Довідка: Дружківка – місто в Краматорському районі Донецької області, розташоване на березі річки Кривий Торець. До повномасштабного вторгнення РФ тут проживало близько 55 тисяч людей.

Місто є важливим промисловим і залізничним центром Донеччини. Серед основних підприємств – машинобудівні та металообробні виробництва.

Нагадаємо, раніше бійці 100-ї ОМБр зафільмували, як у квітні 2025 року виглядає зруйнований окупантами Торецьк Донецької області. Колись квітуче місто шахтарів росіяни перетворили на "місто-привид".