В Укрнафті викрили мільйону схему: нове розслідування НАБУ

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НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" та легалізації коштів від продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Відомо, що повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми:

організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;

організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;

голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Також склали письмове повідомлення про підозру іноземцю, який раніше був віцепрезидентом "Укрнафти". За даними слідства, учасники схеми заволоділи 100 тисячами тонн на понад 2,88 мільярда гривень.

"Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном", - з'ясували правоохоронці.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили про ще одну підозру в справі "Форест Гамп". Відомо, що йдеться про впливового бізнесмена, який раніше був депутатом.