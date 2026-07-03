Удар по Слов'янському НПЗ в РФ: показали кадри зі спутника

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У ніч на 28 червня був удар по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї в РФ. У мережі показали кадри з супутника

Такі кадри опублікували в каналі Exilenova+, передає RegioNews.

Фахівці зазначили, що на об'єкті знищено щонайменше 17 резервуарів різної ємності. Також кілька інших резервуарів внаслідок ударів пошкоджено. Біля інших об'єктів можна побачити масштабні пожежі.

"Проєктна потужність Слов'янського НПЗ становить 5,2 млн тонн сирої нафти на рік, або приблизно 100-105 тисяч барелів на добу. Підприємство забезпечує(вало) близько 9% усієї нафтопереробки Південного федерального округу рф", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії в ніч на День Конституції України. Було уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському краї, що розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту, а також нафтопереробний завод у Ярославській області.