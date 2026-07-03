22:05  03 липня
На Волині жінка продала свого сина за 25 тисяч
20:45  03 липня
На Прикарпатті пасажирський мікроавтобус влетів у іномарку: серед постраждалих - діти
19:55  03 липня
На Полтавщині фотограф під виглядом фотосесій заманював дітей на зйомки порно
UA | RU
UA | RU
03 липня 2026, 23:15

Удар по Слов'янському НПЗ в РФ: показали кадри зі спутника

03 липня 2026, 23:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на 28 червня був удар по Слов'янському НПЗ у Краснодарському краї в РФ. У мережі показали кадри з супутника

Такі кадри опублікували в каналі Exilenova+, передає RegioNews.

Фахівці зазначили, що на об'єкті знищено щонайменше 17 резервуарів різної ємності. Також кілька інших резервуарів внаслідок ударів пошкоджено. Біля інших об'єктів можна побачити масштабні пожежі.

"Проєктна потужність Слов'янського НПЗ становить 5,2 млн тонн сирої нафти на рік, або приблизно 100-105 тисяч барелів на добу. Підприємство забезпечує(вало) близько 9% усієї нафтопереробки Південного федерального округу рф", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії в ніч на День Конституції України. Було уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському краї, що розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту, а також нафтопереробний завод у Ярославській області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
удари по РФ кадри
Удар Фламінго по заводу з Іскандерами: з'явились нові кадри з Волгограда
01 липня 2026, 21:35
Влучання українських Фламінго по заводу у Волгограді: з'явилось відео
30 червня 2026, 20:50
СБУ вдруге вдарила по нафтоперекачувальній станції в РФ
27 червня 2026, 13:35
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Здешевлення чекати не варто: що буде з цінами на продукти в Україні у липні
04 липня 2026, 00:35
Удар по багатоповерхівці в Сумах: серед загиблих дитина
03 липня 2026, 23:45
Українська акторка Анна Саліванчук підтвердила роман вперше після розлучення з депутатом
03 липня 2026, 23:30
Масований удар по Запоріжжю: зростає кількість жертв, серед поранених — діти
03 липня 2026, 22:58
Ворог нищить врожай: на Запоріжжі та Херсонщині палають гектари пшеничних полів
03 липня 2026, 22:44
Ціни на пальне обвалюються: які цінники на українських АЗС
03 липня 2026, 22:30
Удар по АЗС на Полтавщині: серед поранених — волонтерка зі Швеції
03 липня 2026, 22:18
На Волині жінка продала свого сина за 25 тисяч
03 липня 2026, 22:05
Кривавий день на Дніпропетровщині: понад 50 атак, троє загиблих та 12 поранених, серед яких діти
03 липня 2026, 21:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »