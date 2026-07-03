22:05  03 липня
На Волині жінка продала свого сина за 25 тисяч
20:45  03 липня
На Прикарпатті пасажирський мікроавтобус влетів у іномарку: серед постраждалих - діти
19:55  03 липня
На Полтавщині фотограф під виглядом фотосесій заманював дітей на зйомки порно
UA | RU
UA | RU
03 липня 2026, 22:44

Ворог нищить врожай: на Запоріжжі та Херсонщині палають гектари пшеничних полів

03 липня 2026, 22:44
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Упродовж доби внаслідок російських атак виникли 17 займань в екосистемах Запорізької області, а також шість - на території Херсонської, горіли поля пшениці

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

"Херсонщина у вогні: за добу в області виникло 15 пожеж в екосистемах, 6 із яких – через російські атаки", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, ворог продовжує нищити наш врожай. Через падіння уламків ворожих БПЛА горіли пшеничні поля (1 га) у селі Мала Олександрівка Бериславського району, а також за межами села Кошари (5 га).

Масштабні займання зафіксували і в інших регіонах країни.

У Запорізькій області виникли 24 пожежі в екосистемах, 17 із них – внаслідок російських обстрілів.

Також, поінформували у ДСНС, пожежі вирували у Вінницькій, Волинській, Черкаській та інших областях.

За даними ДСНС, за минулу добу в екосистемах України виникли 212 пожеж на площі понад 86 га. З початку року рятувальники ліквідували майже 14,8 тис. пожеж на загальній площі понад 6,5 тис. га.

Нагадаємо, що російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще дванадцять зазнали поранень, серед них - двоє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя Херсонська область пшениця урожай
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Масований удар по Запоріжжю: зростає кількість жертв, серед поранених — діти
03 липня 2026, 22:58
Ціни на пальне обвалюються: які цінники на українських АЗС
03 липня 2026, 22:30
Удар по АЗС на Полтавщині: серед поранених — волонтерка зі Швеції
03 липня 2026, 22:18
На Волині жінка продала свого сина за 25 тисяч
03 липня 2026, 22:05
Кривавий день на Дніпропетровщині: понад 50 атак, троє загиблих та 12 поранених, серед яких діти
03 липня 2026, 21:43
Вогняний смерч у Чорнобилі: рятувальники Київщини цілодобово борються з нищівною стихією
03 липня 2026, 21:31
Херсонщина під вогнем: ворожі атаки забрали життя літньої жінки, є поранені
03 липня 2026, 20:58
На Прикарпатті пасажирський мікроавтобус влетів у іномарку: серед постраждалих - діти
03 липня 2026, 20:45
На Хмельниччині через ДТП на автодорозі Стрий — Ізварине обмежено рух
03 липня 2026, 20:41
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »