Ворог нищить врожай: на Запоріжжі та Херсонщині палають гектари пшеничних полів

Фото: ДСНС

Упродовж доби внаслідок російських атак виникли 17 займань в екосистемах Запорізької області, а також шість - на території Херсонської, горіли поля пшениці

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

"Херсонщина у вогні: за добу в області виникло 15 пожеж в екосистемах, 6 із яких – через російські атаки", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, ворог продовжує нищити наш врожай. Через падіння уламків ворожих БПЛА горіли пшеничні поля (1 га) у селі Мала Олександрівка Бериславського району, а також за межами села Кошари (5 га).

Масштабні займання зафіксували і в інших регіонах країни.

У Запорізькій області виникли 24 пожежі в екосистемах, 17 із них – внаслідок російських обстрілів.

Також, поінформували у ДСНС, пожежі вирували у Вінницькій, Волинській, Черкаській та інших областях.

За даними ДСНС, за минулу добу в екосистемах України виникли 212 пожеж на площі понад 86 га. З початку року рятувальники ліквідували майже 14,8 тис. пожеж на загальній площі понад 6,5 тис. га.

Нагадаємо, що російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще дванадцять зазнали поранень, серед них - двоє дітей.