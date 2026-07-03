Удар по АЗС на Полтавщині: серед поранених — волонтерка зі Швеції

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Російські окупанти 3 липня вдарили по автозаправній станції у Лубенському районі Полтавської області, є постраждалий

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, передає RegioNews .

"Сьогодні під час попередньої повітряної тривоги ворог атакував одну з АЗС у Лубенському районі. Пошкоджене устаткування автозаправної станції, скління вікон та автомобіль", - зазначив Дяківнич.

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по автозаправній станції у Полтавській області збільшилася до шести людей.

За інформацією Національної поліції, серед постраждалих волонтерка, громадянка Швеції.

Крім того, поінформував Дяківнич, зафіксоване ще одне влучання російського безпілотника по автомобілю поруч з АЗС у Лубенському районі. Попередньо, постраждалих немає.

Невдовзі Дяківнич додав, що увечері 3 липня російські дрони атакували ще дві автозаправні станції у Лубенському районі.

За його словами, станом на зараз інформація щодо травмованих до екстрених служб не надходила.

Нагадаємо, що у Сумській громаді через атаку російського БПЛА по автозаправній станції постраждали троє людей.