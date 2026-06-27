СБУ вдруге вдарила по нафтоперекачувальній станції в РФ

фото СБУ, надане Українській правді

Воїни "Альфа" СБУ завдали ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ. Раніше, ще 10 червня, СБУ вдарили по цій же станції вперше

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Попередньо, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об'єкта. Після цього на території лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" сталась детонація.

Зазначається, що ця станція є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Зокрема, звідти транспортують дизельне пальне до московського кільцевого нафтопродуктоводу.

"СБУ й надалі проводитиме спецоперації на стратегічних об’єктах рф, що забезпечують функціонування її воєнної економіки. Ворог повинен відчути наслідки своєї агресії не лише на полі бою, а й у власному бюджеті, логістиці та експортних доходах. Кожен уражений об’єкт — це зменшення ресурсів для ведення війни та вища ціна, яку кремль змушений платити за продовження агресії", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, канали росіян зранку 27 червня повідомляють про вибухи у Волгограді. Місцевий губернатор підтвердив "прильоти".