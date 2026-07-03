Кривавий день на Дніпропетровщині: понад 50 атак, троє загиблих та 12 поранених, серед яких діти
Російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще дванадцять зазнали поранень, серед них - двоє дітей
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Армія РФ застосувала безпілотники, артилерію, авіабомби та ракету.
За словами очільника ОДА, побільшало постраждалих у Софіївській громаді Криворізького району. 35-річна жінка у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом через атаку одна людина загинула і шестеро поранені. У Лозуватській громаді пошкоджена інфраструктура.
У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Мирівська і Покровська громади.
Пошкоджені супермаркет, адмінбудівля, коледж, АЗС, оселі, автомобілі. Загинули двоє чоловіків 45 років. 33-річний чоловік та 44-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
У Синельниківському районі росіяни били по Шахтарській, Петропавлівській, Українській, Васильківській, Славгородській громадах. Пошкоджені магазин, оселі. Четверо людей дістали поранень. Серед них двоє дітей.
У Дніпровському районі ворог цілив по Дніпру, Миколаївській і Петриківській громадах. Сталися пожежі.
Нагадаємо, що впродовж 3 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу.