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03 липня 2026, 21:43

Кривавий день на Дніпропетровщині: понад 50 атак, троє загиблих та 12 поранених, серед яких діти

03 липня 2026, 21:43
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще дванадцять зазнали поранень, серед них - двоє дітей

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Армія РФ застосувала безпілотники, артилерію, авіабомби та ракету.

За словами очільника ОДА, побільшало постраждалих у Софіївській громаді Криворізького району. 35-річна жінка у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом через атаку одна людина загинула і шестеро поранені. У Лозуватській громаді пошкоджена інфраструктура.

У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Мирівська і Покровська громади.

Пошкоджені супермаркет, адмінбудівля, коледж, АЗС, оселі, автомобілі. Загинули двоє чоловіків 45 років. 33-річний чоловік та 44-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі росіяни били по Шахтарській, Петропавлівській, Українській, Васильківській, Славгородській громадах. Пошкоджені магазин, оселі. Четверо людей дістали поранень. Серед них двоє дітей.

У Дніпровському районі ворог цілив по Дніпру, Миколаївській і Петриківській громадах. Сталися пожежі.

Нагадаємо, що впродовж 3 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу.

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