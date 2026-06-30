Влучання українських Фламінго по заводу у Волгограді: з'явилось відео

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У мережі показали як українські ракети Фламінго атакували завод у Волгограді в РФ. На кадрах можна побачити панораму двох влучань

Такі кадри опублікували у каналі Еxilenova+, передає RegioNews.

Йдеться про два удари ракетами FP-5 Flamingo виробництва української компанії Fire Point по заводу "Титан-Барикади" у Волгограді. Президент України говорив про те, що удар був завданий по заводу, де росіяни виробляють артилерійські системи, пускові установки та компоненти для ракетних комплексів.

Нагадаємо, канали росіян зранку 27 червня повідомляють про вибухи у Волгограді. Місцевий губернатор підтвердив "прильоти". Також воїни "Альфа" СБУ завдали ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ. Раніше, ще 10 червня, СБУ вдарили по цій же станції вперше