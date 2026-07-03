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03 липня 2026, 22:58

Масований удар по Запоріжжю: зростає кількість жертв, серед поранених — діти

03 липня 2026, 22:58
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Фото: Іван Федоров
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У Запоріжжі внаслідок російських атак 3 липня двоє чоловіків загинули, понад 20 людей поранені

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

"Зростає кількість поранених через атаки росіян по Запоріжжю. На жаль, є й загиблі", - зазначив Федоров.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста загалом поранені семеро людей, серед них 11-річна дитина.

Всі перебувають під наглядом медиків. У постраждалих осколкові поранення.

Через деякий час Федоров поінформував:

"Вже 21 поранений через ворожу атаку на Запоріжжя. Серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина".

Посадовець уточнив, що в лікарні перебувають 12 людей: 9 госпіталізовані, ще 3 - обстежуються медиками. Серед поранених троє людей у тяжкому стані.

Нагадаємо, що російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще дванадцять зазнали поранень, серед них - двоє дітей.

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