Масований удар по Запоріжжю: зростає кількість жертв, серед поранених — діти
У Запоріжжі внаслідок російських атак 3 липня двоє чоловіків загинули, понад 20 людей поранені
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
"Зростає кількість поранених через атаки росіян по Запоріжжю. На жаль, є й загиблі", - зазначив Федоров.
За його словами, внаслідок ворожих обстрілів на різних локаціях міста загалом поранені семеро людей, серед них 11-річна дитина.
Всі перебувають під наглядом медиків. У постраждалих осколкові поранення.
Через деякий час Федоров поінформував:
"Вже 21 поранений через ворожу атаку на Запоріжжя. Серед них дві дитини: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина".
Посадовець уточнив, що в лікарні перебувають 12 людей: 9 госпіталізовані, ще 3 - обстежуються медиками. Серед поранених троє людей у тяжкому стані.
Нагадаємо, що російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще дванадцять зазнали поранень, серед них - двоє дітей.