Ціни на пальне обвалюються: які цінники на українських АЗС
В Україні часто змінюються ціни на бензин на тлі ситуації на Близькому Сході. При цьому уряд запровадив низку заходів, щоб не допустити різкого подорожчання пального в країні
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 3 червня середні ціни на українських АЗС такі:
- бензин А-95 преміум – 78,72 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,57 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,58 гривні за літр;
- дизпальне – 76,00 гривні за літр;
- автогаз – 40,52 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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