Удар по багатоповерхівці в Сумах: серед загиблих дитина
Росіяни вчергове вдарили по Сумах. "Ціллю" окупантів став багатоповерховий житловий будинок
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.
Увечері 3 липня окупанти вдарили по Сумах керованими авіабомбами та дронами. Епіцентром удару стали багатоповерхівка, магазин і дорога.
Наразі відомо, що вже 20 місцевих жителів госпіталізували з важкими пораненнями. Частина з них - в операційних. На жаль, є й загиблі, серед яких - маленька дитина.
"Російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини", - повідомили в ОВА.
Наразі медики роблять все можливе, щоб врятувати життя пораненим.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок російських атак 3 липня двоє чоловіків загинули, понад 20 людей поранені.
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