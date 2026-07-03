Удар по багатоповерхівці в Сумах: серед загиблих дитина

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Росіяни вчергове вдарили по Сумах. "Ціллю" окупантів став багатоповерховий житловий будинок

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Увечері 3 липня окупанти вдарили по Сумах керованими авіабомбами та дронами. Епіцентром удару стали багатоповерхівка, магазин і дорога.

Наразі відомо, що вже 20 місцевих жителів госпіталізували з важкими пораненнями. Частина з них - в операційних. На жаль, є й загиблі, серед яких - маленька дитина.

"Російський удар забрав життя трьох дорослих і дитини", - повідомили в ОВА.

Наразі медики роблять все можливе, щоб врятувати життя пораненим.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок російських атак 3 липня двоє чоловіків загинули, понад 20 людей поранені.