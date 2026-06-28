Українські сили уразили два нафтопереробні заводи в РФ – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії в ніч на День Конституції України

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, було уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському краї, що розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту, а також нафтопереробний завод у Ярославській області, за близько 700 кілометрів від українського кордону.

Глава держави зазначив, що такі операції спрямовані на зменшення ресурсів російської воєнної машини та послаблення її можливостей вести війну.

Зеленський подякував українським воїнам та всім, хто підтримує Україну, наголосивши, що захист держави утверджує силу Конституції.

Нагадаємо, військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.