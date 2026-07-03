Українська акторка Анна Саліванчук підтвердила роман вперше після розлучення з депутатом
Українська акторка Анна Саліванчук розлучилась із чоловіком у 2023 році. З тих пір у акторки не було стосунків, проте це нещодавно змінилось
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами акторки, після розриву із колишнім чоловіком вона довго "тримала серце на замку". Проте зараз у її житті з'явився особливий чоловік, з яким у неї спалахнули почуття.
"Так. В мене не було 3,5 років стосунків. Тільки зараз в мене щось схоже на стосунки", - каже Анна Саліванчук.
Артистка не квапиться розкривати ім'я свого коханого.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук публічно розкритикувала колишнього чоловіка. Вона натякнула, що він не спілкується з синами та не допомагає їм фінансово.
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