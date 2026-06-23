Смерть 10-річного хлопчика в таборі "Olympic Village": у Чорногорії затримали колишню директорку

Фото: Офіс Генерального прокурора

23 червня за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору «Olympic Village», де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук.

За запитом української сторони Інтерпол опублікував "червоне оповіщення”. 21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії.

Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.

Обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили у Львівській області схему розкрадання коштів. Виявилось, що витрачено майже 4 мільйони гривень на ремонт дитячого табору, хоча робіт не було.