Смерть 10-летнего мальчика в лагере "Olympic Village": в Черногории задержали бывшего директора
23 июня по материалам прокуратуры суд в Черногории принял решение об экстрадиционном аресте бывшего директора детского лагеря «Olympic Village», где в 2023 году погиб 10-летний мальчик
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
После сообщения ей о подозрении она оставалась за пределами Украины, поэтому она была объявлена в международный розыск.
По запросу украинской стороны Интерпол опубликовал "красное оповещение". 21 июня этого года подозреваемая была задержана на территории Черногории.
В настоящее время прокуратура завершает необходимые процедуры для ее возвращения в Украину.
Обвинительный акт в отношении тренера лагеря, обвиняемого в оставлении ребенка в опасности, уже находится на рассмотрении суда.
Напомним, что правоохранители разоблачили во Львовской области схему хищения средств. Оказалось, что израсходовано почти 4 миллиона гривен на ремонт детского лагеря, хотя работ не было.