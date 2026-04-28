В России горит НПЗ: выброс нефтепродуктов на улицах - появились кадры со спутника

Российский МЧС подтвердил, что в результате пожара на НПЗ в Туапсе произошел выброс нефтепродуктов. Следует отметить, что ранее украинские военные наносили удары дронами

В российском Туапсе произошел выброс нефтепродуктов на улицы города. Это произошло в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Сегодня критический для РФ объект воспламенился с новой силой. В сети отображаются кадры с места событий.

Также вскоре появились кадры со спутника.

Напомним, также в сети показали фотографии НПЗ в российском Туапсе. Ранее украинские беспилотники атаковали этот объект врага.