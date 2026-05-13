Вибиті вікна та уламки на подвір’ї: наслідки атаки "шахедів" на Вінниччині
На Вінниччині внаслідок падіння уламків російського безпілотника типу Shahed пошкоджено житловий будинок та приміщення одного з агрогосподарств
Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
Повідомляється, що уламок дрона впав посеред подвір’я. Через вибухову хвилю у будинку вибило вікна, також пошкоджено дах і фасад.
За попередніми даними, люди не постраждали.
В ОВА закликали жителів області залишатися в укриттях, оскільки повітряна атака триває.
Нагадаємо, що 13 травня, під час атаки росіян у центрі Луцька пролунали вибухи.
