Вибиті вікна та уламки на подвір’ї: наслідки атаки "шахедів" на Вінниччині

На Вінниччині внаслідок падіння уламків російського безпілотника типу Shahed пошкоджено житловий будинок та приміщення одного з агрогосподарств

Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

Повідомляється, що уламок дрона впав посеред подвір’я. Через вибухову хвилю у будинку вибило вікна, також пошкоджено дах і фасад.

За попередніми даними, люди не постраждали.

В ОВА закликали жителів області залишатися в укриттях, оскільки повітряна атака триває.

