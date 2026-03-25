25 березня 2026, 15:55

ЗСУ уразили російське бойове судно вартістю сотні мільйонів доларів

25 березня 2026, 15:55
фото: t.me/exilenova_plus
Під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області у ніч на 25 березня на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, це патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550, що планувався для дій у складі Прикордонної служби ФСБ російської федерації.

Подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Патрульний криголам "Пурга" (проєкт 23550) – це багатофункціональний бойовий корабель арктичної зони, що будувався для ФСБ РФ. Вартість одного такого судна оцінюється у понад 10 мільярдів рублів (за даними з відкритих джерел на етапі закладки, що на момент ураження еквівалентно сотням мільйонів доларів США).

Як повідомлялось, на днях українські спецпризначенці знищили у Криму пускову установку гіперзвукових ракет вартістю понад 200 мільйонів доларів.

судно втрати росіян ЗСУ Генштаб війна
