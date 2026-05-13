Ворог атакував житлову інфраструктуру на Черкащині, є поранені

Фото: Ігор Табурець

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає RegioNews .

"Від самого ранку Черкащина була на тривозі. Під ворожим прицілом опинилась, зокрема, наша Смілянська громада. Натепер фіксуємо падіння російських БпЛА на низці локацій у місті та сусідніх селах. Ідеться про житлову інфраструктуру. Маємо трьох травмованих: двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості. Усі доправлені до лікарень. Їм надають потрібну допомогу”, - написав Табурець.

Він додав, що обстеження території ще триває.

Працюють усі необхідні служби.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА зберігається в Уманському районі”, - застеріг очільник Черкащини.

Нагадаємо, що на Вінниччині внаслідок падіння уламків російського безпілотника типу Shahed пошкоджено житловий будинок та приміщення одного з агрогосподарств.