Ворог атакував житлову інфраструктуру на Черкащині, є поранені
Троє жителів Сміли на Черкащині 13 травня зазнали травм внаслідок російської дронової атаки
Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає RegioNews.
"Від самого ранку Черкащина була на тривозі. Під ворожим прицілом опинилась, зокрема, наша Смілянська громада. Натепер фіксуємо падіння російських БпЛА на низці локацій у місті та сусідніх селах. Ідеться про житлову інфраструктуру. Маємо трьох травмованих: двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості. Усі доправлені до лікарень. Їм надають потрібну допомогу”, - написав Табурець.
Він додав, що обстеження території ще триває.
Працюють усі необхідні служби.
"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА зберігається в Уманському районі”, - застеріг очільник Черкащини.
