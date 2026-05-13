11:12  13 травня
На Полтавщині з водойми дістали тіло жінки
09:47  13 травня
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 16:11

Ворог атакував житлову інфраструктуру на Черкащині, є поранені

13 травня 2026, 16:11
Читайте также на русском языке
Фото: Ігор Табурець
Читайте также
на русском языке

Троє жителів Сміли на Черкащині 13 травня зазнали травм внаслідок російської дронової атаки

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Від самого ранку Черкащина була на тривозі. Під ворожим прицілом опинилась, зокрема, наша Смілянська громада. Натепер фіксуємо падіння російських БпЛА на низці локацій у місті та сусідніх селах. Ідеться про житлову інфраструктуру. Маємо трьох травмованих: двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості. Усі доправлені до лікарень. Їм надають потрібну допомогу”, - написав Табурець.

Він додав, що обстеження території ще триває.

Працюють усі необхідні служби.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА зберігається в Уманському районі”, - застеріг очільник Черкащини.

Нагадаємо, що на Вінниччині внаслідок падіння уламків російського безпілотника типу Shahed пошкоджено житловий будинок та приміщення одного з агрогосподарств.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Черкаська область інфраструктура
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
13 травня 2026, 17:55
На Херсонщині ворожий безпілотник прицільно атакував людей
13 травня 2026, 17:49
Комбінована атака: на Рівненщині російський дрон влучив у будинок - є загиблі
13 травня 2026, 17:30
Атака FPV-дронів на Харківщину: загинув чоловік, пошкоджено будинки
13 травня 2026, 17:21
"Гадалка" Єрмака радила йому "протидіяти" НАБУ і САП: оприлюднені переписки
13 травня 2026, 17:10
У Жовкві росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури
13 травня 2026, 16:59
Вероніка Феншуй Офіс: хто така "гадалка Єрмака"
13 травня 2026, 16:40
Атака на залізничний вузол Ковеля: у мережі з'явилися кадри пошкоджених маршруток біля вокзалу
13 травня 2026, 16:29
Вибиті вікна та уламки на подвір’ї: наслідки атаки "шахедів" на Вінниччині
13 травня 2026, 15:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »