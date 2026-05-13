11:12  13 травня
На Полтавщині з водойми дістали тіло жінки
09:47  13 травня
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 16:59

У Жовкві росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури

13 травня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Жовкві на Львівщині 13 травня зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив міський голова Олег Вольський, передає RegioNews.

За його словами, після удару місто залишилося без електропостачання. На місці працюють надзвичайні служби.

"На жаль, у Жовкві стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла”, — повідомив Вольський.

Міський голова закликав жителів не публікувати фото та відео наслідків атаки й залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область обстріл російська армія
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
13 травня 2026, 17:55
На Херсонщині ворожий безпілотник прицільно атакував людей
13 травня 2026, 17:49
Комбінована атака: на Рівненщині російський дрон влучив у будинок - є загиблі
13 травня 2026, 17:30
Атака FPV-дронів на Харківщину: загинув чоловік, пошкоджено будинки
13 травня 2026, 17:21
"Гадалка" Єрмака радила йому "протидіяти" НАБУ і САП: оприлюднені переписки
13 травня 2026, 17:10
Вероніка Феншуй Офіс: хто така "гадалка Єрмака"
13 травня 2026, 16:40
Атака на залізничний вузол Ковеля: у мережі з'явилися кадри пошкоджених маршруток біля вокзалу
13 травня 2026, 16:29
Ворог атакував житлову інфраструктуру на Черкащині, є поранені
13 травня 2026, 16:11
Вибиті вікна та уламки на подвір’ї: наслідки атаки "шахедів" на Вінниччині
13 травня 2026, 15:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »