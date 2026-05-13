У Жовкві росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури

У Жовкві на Львівщині 13 травня зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив міський голова Олег Вольський, передає RegioNews .

За його словами, після удару місто залишилося без електропостачання. На місці працюють надзвичайні служби.

"На жаль, у Жовкві стався ворожий приліт в обʼєкт критичної інфраструктури. Місто без світла”, — повідомив Вольський.

Міський голова закликав жителів не публікувати фото та відео наслідків атаки й залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія 13 травня розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні об’єкти України, яка може тривати довго. За даними ГУР, в першій хвилі удару ворог застосовує значну кількість безпілотників, а згодом планує використання крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

У Ковелі на Волині внаслідок російського удару 13 травня по залізничному вокзалу пошкоджені автобуси, маршрутки та приватні автомобілі.