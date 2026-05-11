Південна сила духу: на Миколаївщині провели турнір для ветеранів

Міська влада разом із Миколаївським осередком ГО "Захист держави", бізнесом та волонтерами провели відкритий міський спортивний турнір "Південна сила духу". Там зустрілись ветерани війни, особи з інвалідністю та силові структури

У масштабному заході взяли учать близько двохсот спортсмерів. Учасники показали не лише фізичну витривалість, пле й силу духу та готовність долати найскладніші виклики. Переможених тут нема, бо кожен з учасників уже переміг.

"ГО "Захист Держави" вважає, що такі ініціативи формують культуру гідності, поваги та єдності, а також вкотре доводять: Україна сильна своїми людьми — сміливими, стійкими та відданими своїй державі", - кажуть активісти.

