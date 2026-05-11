Фото: Офіс Генерального прокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької та Запорізької обласних прокуратур суд визнав винними чотирьох громадян України, які воювали на боці РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Як повідомили прокурори, один із засуджених - житель Донеччини - вступив до лав 291-го гвардійського мотострілецького полку сухопутних військ РФ, де обійняв посаду стрільця.

У серпні 2024 року його передислокували до так званої "зони проведення сво”, де він воював проти України на тимчасово окупованій території Запорізької області. У листопаді 2024 року під час боїв поблизу села Копані Пологівського району його взяли у полон Сили оборони України.

Інший засуджений - житель Маріуполя - у 2024 році приєднався до "268-го стрелкового батальона вс рф”. Після підготовки за спеціальністю снайпера він у складі штурмової групи брав участь у бойових діях у Торецьку, Селидовому, а також у Малинівці та Затишку Покровського району.

Ще двоє - із Луганщини - у 2025 році підписали контракти з міноборони РФ та проходили службу у "6-й мотострелковой бригаде” і "20-й мотострелковой дивизии”.

Один із них після служби у штабі в Лисичанську воював на Сіверському напрямку.

Інший після тижневої підготовки на полігоні в Ростовській області РФ був направлений на Донеччину, де охороняв місця дислокації особового складу та військової техніки поблизу Шахтарська і Калинового.

Всіх було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що суд визнав винним та засудив до 15 років агента ФСБ, який допомагав російським окупантам прокладати шлях до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, коригуючи вогонь по українських позиціях під час запеклих боїв на Новопавлівському напрямку.