13:18  11 травня
У Дніпрі біля вокзалу напівоголений чоловік виліз на балкон і погрожує стрибнути
11:41  11 травня
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 16:52

Воювали проти ЗСУ на Сході та Півдні: у Донецькій та Запорізькій областях винесли вирок чотирьом бойовикам РФ

11 травня 2026, 16:52
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької та Запорізької обласних прокуратур суд визнав винними чотирьох громадян України, які воювали на боці РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Як повідомили прокурори, один із засуджених - житель Донеччини - вступив до лав 291-го гвардійського мотострілецького полку сухопутних військ РФ, де обійняв посаду стрільця.

У серпні 2024 року його передислокували до так званої "зони проведення сво”, де він воював проти України на тимчасово окупованій території Запорізької області. У листопаді 2024 року під час боїв поблизу села Копані Пологівського району його взяли у полон Сили оборони України.

Інший засуджений - житель Маріуполя - у 2024 році приєднався до "268-го стрелкового батальона вс рф”. Після підготовки за спеціальністю снайпера він у складі штурмової групи брав участь у бойових діях у Торецьку, Селидовому, а також у Малинівці та Затишку Покровського району.

Ще двоє - із Луганщини - у 2025 році підписали контракти з міноборони РФ та проходили службу у "6-й мотострелковой бригаде” і "20-й мотострелковой дивизии”.

Один із них після служби у штабі в Лисичанську воював на Сіверському напрямку.

Інший після тижневої підготовки на полігоні в Ростовській області РФ був направлений на Донеччину, де охороняв місця дислокації особового складу та військової техніки поблизу Шахтарська і Калинового.

Всіх було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що суд визнав винним та засудив до 15 років агента ФСБ, який допомагав російським окупантам прокладати шлях до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, коригуючи вогонь по українських позиціях під час запеклих боїв на Новопавлівському напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд зрада окупанти вирок війна
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Дніпропетровщині через атаки дронів поранені четверо людей
11 травня 2026, 20:16
На Прикарпатті військовий із ножем накинувся на медиків та поліцію: в нього стріляли
11 травня 2026, 19:55
NYT підрахували, скільки часу знадобиться РФ для захоплення Донбасу
11 травня 2026, 19:53
Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою
11 травня 2026, 19:41
Прийшов визволяти сина: до ТЦК у Хмельницькому прийшов ветеран із битою - що кажуть в ТЦК
11 травня 2026, 19:40
Нічна пожежа у Харкові: є загиблий, серед евакуйованих — троє дітей
11 травня 2026, 18:59
ДТП на трасі під Черкасами: Ford вилетів на зустрічну смугу, четверо людей у лікарні
11 травня 2026, 18:45
Роздавав партквитки окупантів у Щасті та Попасній: на Луганщині засуджено пропагандиста РФ
11 травня 2026, 18:19
У Тернополі чоловік отримав тяжкі травми на виробництві
11 травня 2026, 17:56
Південна сила духу: на Миколаївщині провели турнір для ветеранів
11 травня 2026, 17:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »