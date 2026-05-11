13:18  11 травня
У Дніпрі біля вокзалу напівоголений чоловік виліз на балкон і погрожує стрибнути
11:41  11 травня
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 16:19

На Буковині батько та син задушили 21-річну жінку і закопали її на городі

11 травня 2026, 16:19
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Двом жителям села Колінківці Чернівецького району повідомили про підозру в умисному вбивстві 21-річної жінки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За клопотанням прокурорів суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою.

За даними слідства, ввечері 1 травня між 23-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт. Під час сварки жінка повідомила, що планує разом із малолітньою дитиною поїхати до своєї матері.

У конфлікт втрутився 47-річний свекор - за версією слідства, він накинув жінці на шию кабель і задушив її. Син не зупинив батька та допоміг приховати злочин.

Після вбивства підозрювані зв’язали потерпілій руки та ноги, натягнули на голову поліетиленовий пакет, вивезли тіло господарською тачкою на присадибну ділянку, обмотали агроволокном і закопали на городі.

Упродовж кількох днів чоловіки намагалися створити видимість зникнення жінки. Зокрема, чоловік звернувся до поліції із заявою про її зникнення, надсилав повідомлення на телефон дружини з проханням повернутися додому та переказував кошти на її банківську картку з призначенням платежу "повернись”.

8 травня правоохоронці виявили тіло потерпілої на території домоволодіння.

За висновком експертизи, смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії через стискання органів шиї петлею.

Нагадаємо, що у Дніпрі суд виніс вирок жінці, яка вбила чоловіка. Найближчі роки вона проведе за ґратами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина Чернівецька область убивство
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Прикарпатті військовий із ножем накинувся на медиків та поліцію: в нього стріляли
11 травня 2026, 19:55
NYT підрахували, скільки часу знадобиться РФ для захоплення Донбасу
11 травня 2026, 19:53
Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою
11 травня 2026, 19:41
Прийшов визволяти сина: до ТЦК у Хмельницькому прийшов ветеран із битою - що кажуть в ТЦК
11 травня 2026, 19:40
Нічна пожежа у Харкові: є загиблий, серед евакуйованих — троє дітей
11 травня 2026, 18:59
ДТП на трасі під Черкасами: Ford вилетів на зустрічну смугу, четверо людей у лікарні
11 травня 2026, 18:45
Роздавав партквитки окупантів у Щасті та Попасній: на Луганщині засуджено пропагандиста РФ
11 травня 2026, 18:19
У Тернополі чоловік отримав тяжкі травми на виробництві
11 травня 2026, 17:56
Південна сила духу: на Миколаївщині провели турнір для ветеранів
11 травня 2026, 17:35
Агрошахраї з Гостомеля ошукали іноземців на 30 мільйонів: деталі масштабної афери
11 травня 2026, 17:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »