На Буковині батько та син задушили 21-річну жінку і закопали її на городі

Двом жителям села Колінківці Чернівецького району повідомили про підозру в умисному вбивстві 21-річної жінки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб

За клопотанням прокурорів суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою.

За даними слідства, ввечері 1 травня між 23-річним чоловіком та його дружиною виник конфлікт. Під час сварки жінка повідомила, що планує разом із малолітньою дитиною поїхати до своєї матері.

У конфлікт втрутився 47-річний свекор - за версією слідства, він накинув жінці на шию кабель і задушив її. Син не зупинив батька та допоміг приховати злочин.

Після вбивства підозрювані зв’язали потерпілій руки та ноги, натягнули на голову поліетиленовий пакет, вивезли тіло господарською тачкою на присадибну ділянку, обмотали агроволокном і закопали на городі.

Упродовж кількох днів чоловіки намагалися створити видимість зникнення жінки. Зокрема, чоловік звернувся до поліції із заявою про її зникнення, надсилав повідомлення на телефон дружини з проханням повернутися додому та переказував кошти на її банківську картку з призначенням платежу "повернись”.

8 травня правоохоронці виявили тіло потерпілої на території домоволодіння.

За висновком експертизи, смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії через стискання органів шиї петлею.

