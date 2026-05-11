11 травня 2026, 16:57

На Харківщині затримали торговця зброєю

Фото: поліція Харківської області
На Харківщині 45-річний місцевий житель продавав автомати та бойові гранати просто у місті Лозова

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У місті Лозова 45-річний підозрюваний за 44 000 гривень продав автомат Калашникова та більше тисячі набоїв до нього, а за 20 тисяч гривень – 5 гранат та 1000 патронів.

Окрім того, під час санкціонованого обшуку в автомобілі зловмисника поліцейські також виявили та вилучили речові докази, що підтверджують злочинну діяльність фігуранта.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше Полтавський районний суд ухвалив вирок відомому в регіоні ветерану та керівнику фермерського господарства "Едем-2015" Володимиру Соломіну.

За незаконне зберігання боєприпасів він отримав умовне покарання.

