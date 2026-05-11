11 травня 2026, 17:26

Агрошахраї з Гостомеля ошукали іноземців на 30 мільйонів: деталі масштабної афери

Фото: Нацполіція
Група шахраїв онлайн заманювала іноземців привабливими цінами на агропродукцію, укладала договори від імені фіктивних фірм і отримувала передплату

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Організаторами шахрайської схеми виявилися 41-річна жінка та 42-річний чоловік, мешканці міста Гостомель, що на Київщині.

Афера полягала в наступному: учасники групи створили фіктивні підприємства, які начебто спеціалізувалися на вирощуванні сільськогосподарської продукції. В мережі Інтернет створили сайт, на якому представляли ці агрофірми та відповідний товар за привабливими цінами.

Контент був розрахований на іноземців. І задум спрацьовував. З потенційними покупцями тримала звʼязок безпосередньо організаторка схеми, яка вільно володіє кількома іноземними мовами.

Жінка представлялася менеджером з продажів, демонструвала економічну обізнаність, доцільність укладання угоди, запевняла в безпеці співпраці, наявності продукції та вигідних цінах на неї.

У разі згоди, саме вона укладала договори на постачання продукції, від імені директорів підприємств. Головна умова при цьому - перерахувати 30% завдатку від суми укладеного контракту.

Кошти іноземці переказували на рахунки фіктивних підприємств. Звідти гроші зловмисники швидко виводили у готівку, перераховували на інші підконтрольні рахунки та надалі використовували на власний розсуд.

Після надходження транзакції із завдатком, всі контакти з іноземцями припинялися. Серед потерпілих - жителі Німеччини, Ізраїлю та Хорватії. Встановлено, що шахраї завдали їм збитків на загальну суму майже 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва, Київщини, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської та Черкаської областей за місцем мешкання усіх учасників злочинної групи. Вилучено документацію, оргтехніку, автомобілі, готівку у різній валюті та інші цінності, еквівалентом 11 мільйонів гривень.

Організаторці та співорганізатору афери слідчі ГСУ НПУ повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Тривають подальші слідчі дії, з метою притягнення до відповідальності усіх учасників викритої схеми.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка спеціалізувалася на зламі мобільного банкінгу.

