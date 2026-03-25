Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні
Росія різко змінила тактику атак по Україні. Тепер ворожі удари розтягуються у часі та комбінуються, а основна їхня мета – перевантажити та виявити вразливість української ППО
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
За словами експерті, РФ застосовує тактику "накопичення та удару": кілька днів запускається обмежена кількість ракет, а потім слідує масована атака з одночасним використанням великої кількості дронів. Такий підхід перевантажує систему ППО та посилює руйнівний ефект.
Події 23-24 березня стали прикладом реалізації такого сценарію.
ISW також зазначає, що такі удари часто збігаються з важливими дипломатичними подіями.
На думку аналітиків, Кремль може скористатися дефіцитом систем ППО, включаючи Patriot, а також відволікання міжнародної уваги на Близький Схід, щоб посилити повітряні атаки проти України.
Нагадаємо, 24 березня 2026 року РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні. Вибухи лунали у багатьох регіонах України, зокрема на заході.