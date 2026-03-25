25 березня 2026, 14:49

Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні

25 березня 2026, 14:49
Росія різко змінила тактику атак по Україні. Тепер ворожі удари розтягуються у часі та комбінуються, а основна їхня мета – перевантажити та виявити вразливість української ППО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експерті, РФ застосовує тактику "накопичення та удару": кілька днів запускається обмежена кількість ракет, а потім слідує масована атака з одночасним використанням великої кількості дронів. Такий підхід перевантажує систему ППО та посилює руйнівний ефект.

Події 23-24 березня стали прикладом реалізації такого сценарію.

ISW також зазначає, що такі удари часто збігаються з важливими дипломатичними подіями.

На думку аналітиків, Кремль може скористатися дефіцитом систем ППО, включаючи Patriot, а також відволікання міжнародної уваги на Близький Схід, щоб посилити повітряні атаки проти України.

Нагадаємо, 24 березня 2026 року РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні. Вибухи лунали у багатьох регіонах України, зокрема на заході.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
