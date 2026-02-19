15:36  20 лютого
19 лютого 2026, 16:33

Нардеп від ОПЗЖ захопив ліс на Закарпатті та збудував там базу відпочинку

19 лютого 2026, 16:33
фото: ДБР
Державне бюро розслідувань викрило депутата Закарпатської облради, який «не помічав» захоплення лісу під відпочинковий комплекс депутата від забороненої партії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури та спільно з УСР в Закарпатській області викрили начальника Ужгородського надлісництва Філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" та за сумісництвом депутата Закарпатської облради", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через його службову недбалість на землях лісництва було незаконно побудовано готельно-рекреаційний комплекс, кінцевим власником якого є народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ.

На території двох лісових ділянок площею понад 8,5 га функціонують будівлі, альтанки, котельня, спортивний майданчик та інші об’єкти. Вони були зведені без жодних рішень держави: цільове призначення землі не змінювалося, а право користування не реєструвалося.

Майновий комплекс належить двом підприємствам, кінцевим бенефіціаром яких є народний депутат, що підозрюється у державній зраді та фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України.

Як повідомлялось, родина керівника Закарпатського управління БЕБ за кілька років обзавелася бізнесами на мільйони. Про це стало відомо із розслідування.

